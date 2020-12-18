Более 40% ДТП в Эстонии случаются на парковках

По словам руководителя отдела профилактики ущерба Фонда дорожного страхования Юлли Рейметс, сейчас, когда световые дни коротки, случается больше всего наездов при движении задним ходом на парковочном месте. ”61 процент несчастных случаев, происходивших последние три года в декабре на парковках, были связаны с движением задним ходом. Обычно пострадавшим оказывается транспортное средство, припаркованное рядом”, — сказала Рейметс.

”В декабре на парковках торговых центров больше суеты, поэтому стоит проявлять осторожность. Маневрирование усложняет плохая видимость, так как погода пасмурная и окна, зеркала и камеры автомобилей могут быть запотевшими, грязными или обледеневшими”, — пояснила Рейметс.

По словам менеджера по продуктам дорожного страхования If Kindlustus Реэт Вейлберг, после того, как человек стал виновником дорожно-транспортного происшествия, он может принять правильное или неправильное решение. ”Правильное решение — это оформление дорожно-транспортного происшествия на месте. Если вы наехали на другой автомобиль на парковке и не можете найти владельца этого автомобиля, то следует позвонить в полицию и зарегистрировать несчастный случай. Ремонт автомобиля пострадавшего лица возмещается в рамках дорожного страхования, и проблема становится решена”, — пояснила Вейлберг.

По мнению Вейлберг, просто покинуть место происшествия — это неправильное решение. ”Ущерб будет возмещен пострадавшему лицу с помощью дорожного страхования, однако позже виновник должен будет покрыть весь ущерб из своего кармана. Очень часто виновника, покинувшего место происшествия, находят, потому что у торговых центров много камер видеонаблюдения, бортовых камер и свидетелей. К тому же, за покидание места происшествия можно получить штраф от полиции”, — добавила Вейлберг.

Председатель правления Inges Kindlustus Вольдемар Вайно рекомендует во время рождественского шопинга парковаться подальше от двери магазина. ”Наша статистика показывает, что чем дальше от входа паркуется автомобиль, тем ниже вероятность того, что с ним произойдет несчастный случай”, — сказал Вайно.