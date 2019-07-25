Более 30 предприятий ветряной энергетики хотят провести переговоры с правительством. Они считают, что им вставляют палки в колеса

По словам руководителя Союза Ханса Тейва, получившая большое общественное внимание приостановка работ в ветряном парке Айду несколько оставила в тени тот факт, что речь в действительности идет о гораздо более широкой проблеме и торможении развития всех ветряных парков, застройщиками которых являются частные предприятия. ”У Эстонии открылось редчайшее окно возможностей по достижению целей в сфере восстанавливаемой энергии, а также для предложения остающимся без работы специалистам сланцевой энергетики нового и чистого будущего, но чья-то невидимая рука сдерживает этот процесс”, — добавляет он.

Издание Eesti Päevaleht написало, что сегодня правительство выстраивает целый ряд крупных проектов для исполнения климатических целей, которые в следующие десять лет значительно повлияют на жизнь в Эстонии, и подметило, что одним из них может стать проект новых радаров для Сил обороны. ”До правительства донесли и ту мысль, что т.н. климатическими деньгами можно увеличить возможности радаров Сил обороны без привлечения расходов на оборону”, — отмечает газета.

Союз ветряных технологий заявляет, что главным препятствием для развития ветряных парков послужило постановление министра обороны Ханнеса Хансо от 10 апреля 2016 года, согласно которому стала действовать т.н. нулевая толерантность в отношении любых строений, возведение, расширение или перестройка которых может уменьшить работоспособность какого-либо радара (§ 4 п. 2). ”Насколько известно, ни в одном другом государстве подобные решения не принимались без публичного обсуждения и экономического анализа, и вот узкий ведомственный взгляд породил постановление, которое блокировало целую отрасль экономики. Безопасность государства и для подписавшихся является неоспоримым приоритетом, но для ее достижения есть и более эффективные решения, нежели появившееся в тиши кабинетов постановление на четырех страницах, которое исключает любые строительные работы, попадающие в радиус действия какого-либо радара”, — отмечается в предложении о переговорах.

Также Союз разъясняет то, как приостановка развития ветряной энергетики наносит ущерб безопасности Эстонии, ее энергетической безопасности, имиджу государства и предпринимательской среды, а также доходной базе государства, и приводит к росту социальных расходов.

Также в письме указывается на то, что подписавшиеся заключили 8 июля с профсоюзами Ида-Вирумаа Соглашение о совместных намерениях, в котором сообщается о реальной возможности начать в Ида-Вирумаа производство ветряков мультимегаватт-класса уже этой осенью и поэтапное предложение по созданию конкурентоспособных рабочих мест в энергосекторе.

Союз ветряных технологий

Союз ветряных технологий объединяет тех, кто занимается развитием и производством в сфере ветряной энергетики а также разделяют видение, что через развитие технологий и инновации возможно сделать ветряную энергетику экономически конкурентоспособной альтернативой фоссильным топливам. Объединение налаживает сотрудничество предприятий и частных лиц, работающих в сфере ветряной энергетики для развития технологий по производству электричества из ветра. Также Союз объединяет и представляет интересы своих членов в диалоге с государственными учреждениями и общественностью.

Члены Союза ветряных технологий представляют 75,4% от работающих и имеющих договор на подключение к электросетям мощностей ветряной энергетики в Эстонии, и среди прочих и единственного разработчика местного ветряка мультимегаватт-класса — Eleon AS. Союз ветряных технологий в своей деятельности представлен также MTÜ Eesti Tuuleenergia Liit и объединением Tuuleenergia Ühendus.