Более 10 000 работодателей не подают ежемесячные декларации по подоходному и социальному налогам

По словам менеджера по услуге прямых и косвенных налогов Кюлли Кюльм-Кивистик, львиная доля работодателей ежемесячно корректно подаёт декларации TSD.
”К сожалению, в течение последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа лиц, которые не подают декларации, и это влияет, к примеру, на результаты оценок налогового поведения этих предприятий. Также по этим причинам они попадают в фокус нашего надзора — например, по критерию риска выплаты заработной платы в конвертах. Поэтому теперь мы обращаем больше внимания на тех, кто, предположительно, непреднамеренно забывает о своих обязательствах”, — поясняет Кюльм-Кивистик.
Сначала НТД отправляет напоминание о необходимости подать декларацию по эл. почте. Если декларация всё же не подаётся, лицо получает предупреждение о денежном взыскании, после чего уже назначается денежное взыскание.
Первые письма с напоминанием были отправлены на этой неделе.
Декларацию TSD обязано подавать предприятие или лицо, выплачивающее заработную плату или совершающее другие выплаты (например, спецльготы, выплаченные дивиденды, пожертвования и т.п.), с которых следует уплатить предусмотренные законом налоги и взносы (подоходный и/или социальный налоги, взносы по обязательной накопительной пенсии и страхованию от безработицы).
Декларацию следует подать к 10-му числу месяца, следующего за совершением выплат, в среде e-услуг e-MTA (НТД). Если день исполнения обязательства выпадает на государственный праздник или другой выходной день, днём исполнения обязательства считается первый рабочий день после выходного дня.
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