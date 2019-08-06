Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день

500 самых богатых людей мира потеряли по итогам понедельничных торгов 2,1% своего совокупного состояния, или $117 млрд, подсчитало агентство Bloomberg. Причина — падение котировок на рынках США.

Кроме того, агентство пишет о 21 человеке, чье индивидуальное состояние сократилось на $1 млрд или более. Больше всех потерял основатель Amazon Джефф Безос — минус $3,4 млрд. В пятерке также президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (минус $3,2 млрд), основатель Facebook Марк Цукерберг (минус $2,8 млрд), основной владелец индийской Reliance Industries Мукеш Амбани (минус $2,4 млрд), основатель Microsoft Билл Гейтс (минус $2 млрд).

Несмотря на это, Безос остается, по версии Bloomberg, богатейшим человеком на планете с состоянием в $110 млрд.

Даже с учетом этих потерь совокупное состояние 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg выросло с 1 января на 11%, до $5,4 трлн, отмечает агентство.