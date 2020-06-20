Богачи ЭССР: владелец фотолаборатории Велло Силлам проявлял в сутки до 1000 пленок и иногда использовал нелегальную рабочую силу

Силлам родился в Таллинне в 1926 году и стал одним из немногих, кто уже в начале 1970-х смог основать свою маленькую частную фирму.

В раннем возрасте потеряв отца, Силлам с 1930 года проживал в детском доме Ааспере в Вирумаа. В 1940 году мальчик закончил школу (6 классов) и поступил в Таллиннскую реальную школу. В Таллинне ему пришлось справляться самому, хорошим подспорьем в первый год стало пособие на учебу от детского дома. Далее все лето ему пришлось работать, чтобы продержаться следующий учебный год. Именно в школе, а точнее — в действовавшем при ней фотокружке, зародилась любовь Силлама к фотографии. В 1944 году он по объявлению купил свой первый фотоаппарат. Вскоре парень сел на велосипед и поехал по деревням, где фотографировал людей на документы. Оплату получал ”натурой”, например, парой яиц за одну фотографию.

Летом 1944 года учебу прервала мобилизация немецкой армии, в результате которой Силлама отправили на обучение в пионерский батальон в Германию. Весной 1945 года его перебросили в Чехию и после кровопролитных боев он оказался в тюремном лагере красноармейцев. Вскоре, однако, ему удалось бежать и в июле 1945 вернуться в Эстонию.

Таллиннская реальная школа приняла его обратно, и летом 1946 года Силлам получил аттестат зрелости. Молодой человек поступил в Таллиннский политехнический институт на экономический факультет, однако непосредственно перед защитой диплома вскрылась информация о его службе в немецкой армии и его исключили.

В 1950 году Силлам вступил в кооперативный артель инвалидов Valve, где стал работать фотографом. У него самого было плохое зрение, но благодаря очках фотографированию это не мешало. Снимал Силлам праздники в детских садах и школах, свадьбы, дни рождения. Так он работал до 1972 года.

В 1972 году Силлам заключил договор об индивидуальной работе с производственным комбинатом Harju, благодаря чему в этом же году получил в распоряжение подвальные помещения на Пярну мнт, 62а в Таллинне. Силлам привел недвижимость в порядок и основал там фотолабораторию Alfa. Клиенты с самого начала отметили профессионализм и высокий уровень Силлама. Об Alfa стали говорить. ”Каждый месяц я платил комбинату определенную сумму, сопоставимую с двумя месячными зарплатами простого смертного. Остальной заработок мог оставлять себе”, — рассказывал сам Силлам.