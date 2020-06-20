Богачи ЭССР: владелец фотолаборатории Велло Силлам проявлял в сутки до 1000 пленок и иногда использовал нелегальную рабочую силу

”Необходимые для проявки химикаты и другие материалы по бумагам я получал от комбината, но на самом деле намного более существенные количества добывал сам, сначала в Москве, потом в Финляндии и Германии. Мы проявляли в десять или даже сто раз больше, чем проходило по официальным документам. Я изобрел много различных устройств, чтобы можно было проявлять больше пленок за раз (например, раму, на которой одновременно умещалось двенадцать пленок, и прочее)”, — рассказывал мужчина.
"Помнится, иногда за сутки нам приходилось проявлять до тысячи диафильмов. Можете посчитать, сколько денег это приносило”.
В определенный период проявка одного диафильма стоила один рубль 50 копеек, от которых после вычета налогов и расходов оставалось около 60 копеек.
В Alfa работала и жена Силлама Ыйэ (1933), но приходилось прибегать и к сторонней рабочей силе, что в те времена было запрещено. В основном, это были ученики профтехучищ, оформленные как практиканты.
В 1990 году, когда появилась возможность, Силлам основал на базе лаборатории акционерного общество Alfa, однако на рынок вышли более крупные дельцы, например, Kodak, и с 1995 года AS Alfa деятельность не ведет, а чудесные изобретения лежат без дела.
На заработанные в Alfa средства семья построила дом в Нымме, который в несколько раз превышал официально установленные в ЭССР нормы и привлек внимание не только завистников, но и органов власти и охраны правопорядка. Прокурор по специальным делам Карл Киммель даже грозился упрятать Силлама за решетку за спекуляцию и использование рабочей силы извне. До тюрьмы однако дело не дошло.
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