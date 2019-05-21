BLRT Grupp помогает строить мост в Стокгольме: туда уже отправили первые секции железнодорожно-пешеходного моста весом в 1 750 тонн

”Строительство конструкций для самого загруженного железнодорожно-пешеходного моста в центре Стокгольма является для является для нас особенным заказом, так как подобные проекты позволяют расширить ассортимент изготовляемой нами продукции, найти новые рынки сбыта с целью повышения конкурентоспособности и снижения рисков, чтобы не зависеть от ситуации в нефтегазодобывающей отрасли и офшорной индустрии”, — поясняет член правления Мarketex Offshore Constructions Руслан Дидух.

В следующем году компании предстоит построить и передать заказчику очередную часть моста, длина которой составит около 200 метров, а вес — 1 500 тонн. Всего предприятие должно поставить для стокгольмского моста не менее 3 250 тонн металлоконструкций.

Окончательную стыковку секций моста специалисты Marketex Offshore Constructions будут осуществлять непосредственно в Швеции совместно с генподрядчиком проекта — компанией Implenia.

Поскольку большая часть железнодорожных путей, мостов и туннелей в центральном районе Стокгольма была построена в 50-х годах прошлого столетия, то сегодня они нуждаются в модернизации. Отрезок железной дороги Getingmidjan — это связующее звено для всех поездов, которые приходят с юга страны, что делает его одной из самых оживленных железнодорожных линий в Швеции.