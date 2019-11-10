Bloomberg: эстонский филиал Danske Bank предлагал русским клиентам забрать деньги золотом

Филиал Danske Bank в Эстонии направлял предложение группе своих VIP-клиентов, преимущественно из России, о конвертировании денежных средств в золотые слитки и монеты. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы, которые датируются серединой 2012 года. The Financial Time ранее писала, что в 2013 году Danske Bank провел через ”зеркальные сделки” деньги российских клиентов на суммы от от €6 до €8,5 млрд.

Таким образом в банке предлагали помочь клиентам ”спрятать свое состояние”, уточняет агентство, обеспечив защиту от рисков и анонимность владельцам слитков. Представитель Danske отказался от комментариев.

Как следует из внутреннего электронного письма филиала Danske в Таллинне, оказавшегося в распоряжении Bloomberg, золотые слитки весом 250 грамм клиенты Danske получали незапакованными и без бумажных сертификатов. Согласно документам Bloomberg, филиал Danske в Эстонии покупал золото у двух партнеров в зависимости от размера заказов. Например, один их поставщиков принял заказ на €300 тыс., что эквивалентно 6 кг золота.