Bloomberg: эстонский филиал Danske Bank предлагал русским клиентам забрать деньги золотом

Скандал с отмыванием денег эстонского филиала Danske разгорелся в июле 2018 года после жалобы основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Тогда он подал жалобу в прокуратуры Дании и Эстонии на то, что в 2007–2015 годах через филиал банка из России было выведено $9 млрд, включая $230 млн, относящихся к Hermitage Capital. Данная схема при этом была раскрыта аудитором Hermitage Сергеем Магнитским, умершим в изоляторе ”Матросская тишина” в 2009 году. Кроме того, The Financial Times сообщала, что в 2013 году кредитор помог россиянам-нерезидентам провести ”зеркальные сделки” на сумму от €6 до €8,5 млрд.
В феврале 2019 года Danske Bank объявил о закрытии филиала в Эстонии. До этого прокуратура страны открыла уголовное разбирательство в отношении Danske. Обвинения в отмывании денег в крупных размерах предъявлены десяти бывшим сотрудникам банка. По данным СМИ, только в течение 2013 года через эстонское отделение кредитной организации утекло до $30 млрд денег из стран бывшего СССР.
В начале ноября страны-члены ЕС (Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Латвия) подписали совместное заявление о необходимости создания нового надзорного органа, который бы взял на себя контроль за отмыванием денег в финансовых компаниях. ”Там, где существуют большие финансовые интересы, существует риск влияния национальных надзора непосредственно или косвенно со стороны надзорных учреждений или групп интересов”, — говорится в сообщении.
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