23.12.2019, 21:35

Bloomberg: борьба с отмыванием денег в странах Балтии теперь касается не только банков


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Bloomberg: борьба с отмыванием денег в странах Балтии теперь касается не только банков
Pixabay

Bloomberg пишет, что в Европе борьба с отмыванием денег теперь касается не только банков.

В частности, службы стран Балтии теперь взялись за поставщиков платежных услуг, передают "Деловые Ведомости".

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