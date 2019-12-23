23.12.2019, 21:35
Bloomberg: борьба с отмыванием денег в странах Балтии теперь касается не только банков
Bloomberg пишет, что в Европе борьба с отмыванием денег теперь касается не только банков.
Bloomberg пишет, что в Европе борьба с отмыванием денег теперь касается не только банков.
В частности, службы стран Балтии теперь взялись за поставщиков платежных услуг, передают "Деловые Ведомости".
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