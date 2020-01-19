Близкие погибших в ДТП могут рассчитывать на пособия

Согласно закону, такие расходы несет страховое общество стороны, ставшей виновником ДТП, причем возмещаются все разумные расходы.

"Для получения компенсации следует в свободной форме подать ходатайство в страховую фирму, клиентом которой является виновник аварии", — напомнил член правления Фонда дорожного страхования Лаури Потсепп.

Если у виновника ДТП нет дорожной страховки, он скрылся с места аварии или его невозможно установить, то расходы покрывает Фонд дорожного страхования.

Помимо расходов на похороны страховка также покрывает расходы на воспитание детей, оставшихся без родителей по вине водителя второй стороны. Пособие выплачивается до 18 лет или до 21 года, если ребенок продолжает обучение.