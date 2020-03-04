Благодаря приложениям оборот интернет-продаж услуг такси и заказа пищи удвоился

Но самый большой скачок совершил в прошлом году оборот интернет-покупок услуг такси и доставки еды.

”Годами самыми популярными в части интернет-покупок были турфирмы. И все же объем интернет-покупок их услуг за последние два-три года не слишком вырос, темп роста остается на уровне 7 процентов в год. Однако объем интернет-покупок услуг размещения вырос очень быстро, за пару лет достигнув, по сути, объема турфирм и продемонстрировав в прошлом году рост на уровне 44 процентов. Стабильно растут и покупки авиабилетов в интернете”, — отметил член правления SEB Айнар Леппянен.

Больше всего (на 93 процента) в прошлом году выросли интернет-покупки услуг такси и быстрого питания (90 процентов), что основано, бесспорно, на популярности соответствующих приложений. В части азартных игр и лотерей рост составил 58 процентов. В интернет-торговле не было областей, в которых наблюдался бы спад, за исключением брокерских услуг по ценным бумагам, где объем интернет-сделок упал на 12 процентов. Годом ранее на девять процентов снизился объем интернет-покупок спортивного инвентаря, но в прошлом году снова был отмечен двухпроцентный рост.

”Как в Эстонии, так и в мире в целом интернет-торговля набирает обороты, причем, по сути, во всех сферах. Мы видим, что любой, кто работает в данной области, находит себе клиентов. Поэтому мы ждем дальнейшего роста и, конечно же, разработки новых услуг и товаров, которые сопутствуют новым технологическим возможностям”, — подвел итог Леппянен.