Благодаря Мартину Хельме могут подешеветь пиво и водка. И акцизные реки повернутся вспять

”Предложение о снижении акцизов коснется все алкогольные напитки, и нет опасности, что кого-то предпочтут, или же от кого-либо скроют информацию”, — поведал советник министра Лассе Лехис.

Различные сценарии предполагают, что о возможном понижении акцизов одинаково проинформированы и производители пива, и водки. ”Если большее снижение акциза на пиво развернет приграничную торговлю в нашу пользу в большей степени, то это будет сделано”, — пообещал Лехис.

В рамках различных сценариев рассматриваются возможности получения дохода от снижения акцизов с 2019 по 2023 годы. Нынешние же вычисления следует переделать: Латвия в 2020 году поднимет свои акцизы. ”Мы хотим, чтобы приграничная торговля исчезла, и финны снова стали бы ездить к нам за алкоголем”, — пояснил Лехис и добавил, что у них нет цели сделать цену на алкоголь ниже латвийской.