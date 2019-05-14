14.05.2019, 18:30

Благодаря Мартину Хельме могут подешеветь пиво и водка. И акцизные реки повернутся вспять

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rus.delfi.ee
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Alkoholikogus, mille võib Lätist sisse tuua
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

Сегодня министр финансов Мартин Хельме представил правительству несколько вариантов снижения акциза на алкоголь. Если это произойдет, то пиво и водка могут подешеветь уже летом или со следующего года.

”Предложение о снижении акцизов коснется все алкогольные напитки, и нет опасности, что кого-то предпочтут, или же от кого-либо скроют информацию”, — поведал советник министра Лассе Лехис.

Различные сценарии предполагают, что о возможном понижении акцизов одинаково проинформированы и производители пива, и водки. ”Если большее снижение акциза на пиво развернет приграничную торговлю в нашу пользу в большей степени, то это будет сделано”, — пообещал Лехис.

В рамках различных сценариев рассматриваются возможности получения дохода от снижения акцизов с 2019 по 2023 годы. Нынешние же вычисления следует переделать: Латвия в 2020 году поднимет свои акцизы. ”Мы хотим, чтобы приграничная торговля исчезла, и финны снова стали бы ездить к нам за алкоголем”, — пояснил Лехис и добавил, что у них нет цели сделать цену на алкоголь ниже латвийской.

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