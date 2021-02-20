Благодаря компенсациям заработной платы от Кассы по безработице удалось сохранить десятки тысяч рабочих мест

Недавнее исследование Praxis показало, что пособия по безработице помогли предотвратить значительный рост неравенства и безработицы в нашей стране.
Аналитики исследовательского центра Каупо Коппель и Мерилен Лауримяэ выяснили, что без пособий по заработной плате безработных было бы на 65 000 человек больше, чем сейчас. В этом случае уровень бедности повысился бы на четыре процента. Согласно исследованию, больше всего пострадали бы пожилые рабочие, мужчины и занятые в сферах общественного питания, гостиничного сектора и на производствах.
Без компенсаций заработной платы больше всего пострадали бы также и люди с самыми низкими доходами. Уровень их благосостояния снизились бы в среднем на 14,3 процента. Однако благодаря своевременной финансовой поддержке это снижение составило менее одного процента.
В отчете Praxis говорится, что наиболее важным аспектом мер поддержки является сохранение рабочих мест. Дело не только в том, сколько человек получит в качестве компенсации, а в том, что и после окончания кризиса за ним сохранилось рабочее место. В то же время аналитики критически настроены в отношении долгосрочных компенсаций заработной платы, так как это может привести к уменьшению воздействия на сокращение бедности.
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