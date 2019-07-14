Бизнесмены обещают, что с их приходом на рынок электричество подешевеет. Для этого в Палдиски выроют яму глубиной в полкилометра

Внедрить проект Energiasalv планируется в Палдиски. Его масштабы огромны. Мощность станции оставит 500 мегаватт. Это в четыре раза больше, чем мощность гидроэлектростанции на реке Нарва. Она позволит обеспечить электричество все дома столицы. Выход такого большого дельца на рынок должен положительно сказаться и на потребительских ценах.





Energiasalv — частное предприятие, основывающееся на инвестициях трех фирм: Alexela, Vool и Marble Invest (Sunly). Самому проекту уже 20 лет. Детальная планировка была принята в апреле этого года.

Авторы проекта отмечают, что на их станции мощность возобновляемых источников энергии можно будет использовать именно тогда, когда это необходимо, что, помимо прочего, позволит бороться с изменениями климата.

”При достижении независимости горючий сланец сыграл важную роль. Но теперь Эстония нуждается в новом горючем сланце, как и новом Веэрпалу. В чем-то, во что верить”, — сказал член правления Alexela Марти Хяэль.

Когда окупится проект, бизнесмены сказать не смогли.