Бизнесмена Вячеслава Леэдо подозревают в нескольких преступлениях
Ляэнеская прокуратура подозревает бывшего владельца Saaremaa Laevakompanii Вячеслава Леэдо, считавшегося на протяжении многих лет самым успешным бизнесменом Сааремаа, в серьезных уголовных преступлениях: доведении до неплатежеспособности, фальсификации документа и использовании поддельного документа, пишет Eesti Ekspress.
Стало известно о неожиданном предвестнике опухоли мозга
Работал и хотел много детей: почему в 46 лет умер Турчинский
Раскрыто влияние витамина D на течение коронавируса
Как сложилась судьба единственной дочери Михаила Горбачева