Бизнесмена Вячеслава Леэдо подозревают в нескольких преступлениях

За первое преступление ему грозит тюремное заключение сроком до трех лет, за второе — до года, за третье — до трех лет.

Также государственная прокуратура подозревает Леэдо в обещании (или даче) взятки банкротному управляющему Вели Крааву в размере 30 000 евро.

Защитник Леэдо Элмер Муна говорит, что бизнесмен себя виновным не признает. Он отмечает, что сейчас идут споры относительно ареста имущества Леэдо (которое находится в совместном владении с супругой) и никто не хочет давать оценок относительно самого преступления: было оно совершено или нет.

”Это тема дальнейшего общего производства, поскольку Леэдо не согласен с предъявленным ему подозрением. Он не нарушал закон”, — сообщил защитник.