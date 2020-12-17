Бизнесмена Вячеслава Леэдо подозревают в нескольких преступлениях
Ляэнеская прокуратура подозревает бывшего владельца Saaremaa Laevakompanii Вячеслава Леэдо, считавшегося на протяжении многих лет самым успешным бизнесменом Сааремаа, в серьезных уголовных преступлениях: доведении до неплатежеспособности, фальсификации документа и использовании поддельного документа, пишет Eesti Ekspress.
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