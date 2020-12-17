Бизнесмена Вячеслава Леэдо подозревают в нескольких преступлениях

Ляэнеская прокуратура подозревает бывшего владельца Saaremaa Laevakompanii Вячеслава Леэдо, считавшегося на протяжении многих лет самым успешным бизнесменом Сааремаа, в серьезных уголовных преступлениях: доведении до неплатежеспособности, фальсификации документа и использовании поддельного документа, пишет Eesti Ekspress.
За первое преступление ему грозит тюремное заключение сроком до трех лет, за второе — до года, за третье — до трех лет.
Также государственная прокуратура подозревает Леэдо в обещании (или даче) взятки банкротному управляющему Вели Крааву в размере 30 000 евро.
Защитник Леэдо Элмер Муна говорит, что бизнесмен себя виновным не признает. Он отмечает, что сейчас идут споры относительно ареста имущества Леэдо (которое находится в совместном владении с супругой) и никто не хочет давать оценок относительно самого преступления: было оно совершено или нет.
”Это тема дальнейшего общего производства, поскольку Леэдо не согласен с предъявленным ему подозрением. Он не нарушал закон”, — сообщил защитник.
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