Бизнесмен Урмас Сыырумаа снял 2,26 млн евро в качестве дивидендов

Урмас Сыырумаа снял 2,26 миллиона евро дивидендов со своего предприятия U.S. Invest, пишет издание "Деловые ведомости".

Это предприятие занимается управлением объектами недвижимости, оказанием услуг, связанных с проведением досуга, развитием, продажей недвижимости, а также энергетикой.