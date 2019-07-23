Бизнесмен Урмас Сыырумаа снял 2,26 млн евро в качестве дивидендов

Бизнесмен Урмас Сыырумаа снял 2,26 миллиона евро дивидендов со своего предприятия U.S. Invest.
Урмас Сыырумаа снял 2,26 миллиона евро дивидендов со своего предприятия U.S. Invest, пишет издание "Деловые ведомости".
Это предприятие занимается управлением объектами недвижимости, оказанием услуг, связанных с проведением досуга, развитием, продажей недвижимости, а также энергетикой.
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