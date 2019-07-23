23.07.2019, 19:55

Бизнесмен Урмас Сыырумаа снял 2,26 млн евро в качестве дивидендов

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rus.delfi.ee
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Urmas Sõõrumaa tahab laste sportimissüsteemi põhjalikult ümber korraldada.
Urmas Sõõrumaa tahab laste sportimissüsteemi põhjalikult ümber korraldada.Foto: Rauno Volmar

Бизнесмен Урмас Сыырумаа снял 2,26 миллиона евро дивидендов со своего предприятия U.S. Invest.

Урмас Сыырумаа снял 2,26 миллиона евро дивидендов со своего предприятия U.S. Invest, пишет издание "Деловые ведомости".

Это предприятие занимается управлением объектами недвижимости, оказанием услуг, связанных с проведением досуга, развитием, продажей недвижимости, а также энергетикой.

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