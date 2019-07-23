Бизнесмен, привозящий в Эстонию работников из Украины и Латвии: более жесткий контроль на нас не скажется
Несмотря на то, что Март Хельме (EKRE) на прошлой неделе сообщил о намерении усилить контроль над иностранной рабочей силой, глава Hansavest, занимающейся ”поставкой” в Эстонию сварщиков и CNC-операторов из Латвии и Украины, Юри Кулбин говорит, что более жесткий контроль для рынка аренды рабочей силы — необязательно плохо .
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