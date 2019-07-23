Бизнесмен, привозящий в Эстонию работников из Украины и Латвии: более жесткий контроль на нас не скажется

”В целом, нелегальная рабочая сила — это правильная постановка вопроса. Без разницы, откуда этого работник: из Эстонии или нет”, — сказал Кулбин. По его мнению, вопрос заключается, скорее, в том, как это сделать, пишет Geenius.

Бизнесмен отмечает, что дополнительный контроль хоть и повлечет за собой дополнительную административную нагрузку, но может помочь уменьшить незаконную конкуренцию и тогда ничего страшного в это не будет.

При этом, по его словам, государству необходимо вступить в диалог с представителями сферы и тогда можно будет найти оптимальное решение.