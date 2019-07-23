23.07.2019, 08:55

Бизнесмен, привозящий в Эстонию работников из Украины и Латвии: более жесткий контроль на нас не скажется


rus.delfi.ee
EST 6
Birger OÜ, Avinurme, Jõgevamaa
Foto on illustreerivFoto: Sven Arbet

Несмотря на то, что Март Хельме (EKRE) на прошлой неделе сообщил о намерении усилить контроль над иностранной рабочей силой, глава Hansavest, занимающейся ”поставкой” в Эстонию сварщиков и CNC-операторов из Латвии и Украины, Юри Кулбин говорит, что более жесткий контроль для рынка аренды рабочей силы — необязательно плохо .

”В целом, нелегальная рабочая сила — это правильная постановка вопроса. Без разницы, откуда этого работник: из Эстонии или нет”, — сказал Кулбин. По его мнению, вопрос заключается, скорее, в том, как это сделать, пишет Geenius.

Бизнесмен отмечает, что дополнительный контроль хоть и повлечет за собой дополнительную административную нагрузку, но может помочь уменьшить незаконную конкуренцию и тогда ничего страшного в это не будет.

При этом, по его словам, государству необходимо вступить в диалог с представителями сферы и тогда можно будет найти оптимальное решение.

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