15.10.2019, 16:10

Бизнесмен пожертвовал центристам 100 000 евро. Деньги пойдут на покрытие ущерба, нанесенного Сависааром

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15.10.2016 valiti häältega 10651 valiti Keskerakonna volikogu juhtima pikaaegne Keskerakonna liige Kersti Sarapuu.
15.10.2016 valiti häältega 10651 valiti Keskerakonna volikogu juhtima pikaaegne Keskerakonna liige Kersti Sarapuu.Foto: Karli Saul

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб пояснил, на что пойдут 100 000 евро, пожертвованные партии предпринимателем Иваром Венделином.

”При помощи пожертвования мы продолжим выплачивать ущерб, нанесенный партии Эдгаром Сависааром”, — сказал Корб.

По словам Корба, жест Венделина показывает, что люди одобряют деятельность партии. ”До этого Центристская партия не была связана с Венделином и пожертвование мы предварительно не обсуждали”, — добавил он.

Венделин — бизнес-партнер бизнесмена Маргуса Линнамяэ и один из владельцев Apollo Grupp. По его словам, его бизнес никак с пожертвованием не связан.

Венделн говорит, что решение о пожертвовании пришло спонтанно и было продиктовано эмоциями. В какой-то степени это был протест против критики, обрушившейся на Ратаса и центристов из-за коалиции.

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Бизнесмен отметил, что принимая во внимание, что случилось и в какой ситуации оказались правительство Юри Ратаса и Центристская партия после выборов, сейчас можно сказать, что они довольно неплохо со всем этим справились.

Венделин признал, что поскольку является бизнес-партнером Линнамяэ, который контролируют большую часть фармакологического и аптечного рынка и был бы заинтересован в продавливании аптечной реформы, то невольно возникают соответствующие параллели. Он утверждает, что с Линнамяэ о пожертвовании не разговаривал и тот узнал обо всем их газет.

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