Бизнесмен построил в Нымме дом, не соответствующий проекту: соседи негодуют

Несколько лет назад его приобрел бизнесмен Херки-Свен Селл. Он представил мэрии проект по реновации дома и возведению небольшой пристройки. Когда строительство началось, стало ясно, что возводимая пристройка намного больше, чем представленная в плане, и имеет совершенно иную форму.

Обратившийся к журналисту издания сосед обеспокоен тем, что возведенное строение вместе с домом превышает разрешенные проектом объемы и старый дом был не перестроен, а полностью снесен, и на него месте построен новый. Сосед отмечает, что городским властям известно об этой самодеятельности, но решит проблему они не спешат.

Примечательно, что новое здание было номинировано на титул бетонного строения 2016 года, при этом разрешения на использование до сих пор не имеет.

Сам Селл сказал изданию, что документы на получение разрешения уже поданы и процесс идет. Более подробных комментариев он давать не стал. В прошлом году Селл продал дом Лаури Паэвеэру, который сделал свое состояние на продаже пенсионных фондов LHV. Изначально дом был выставлен на продажу за миллион евро, но позже цена была снижена до 799 000 евро. На настоящий момент недвижимость обременена ипотекой на сумму более 600 000 евро в пользу LHV.

Глава отдела строительства Таллиннского департамента городского планирования Хелви Корк сказала, что они в курсе того, что дом не соответствует проекту и что производство по выдаче разрешения на использование идет. В ходе производства и будет установлено, соответствует ли строение требованием.