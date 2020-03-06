Бизнесмен обманул государство на 127 000 евро

С осени он находится под стражей в связи с еще одним уголовным делом, в рамках которого бизнесмена обвиняют в отмывании денег, пишут "Деловые ведомости".

Дело о налоговом мошенничестве длилось полтора года и, наконец, в этом феврале решение вступило в силу. Согласно обвинению, Толматс представлял ложные данные в декларациях своей компании OÜ Eintema (сейчас удалена из регистра) за 2014–2015 годы, что привело к невыплате государству налогов на 126 668,69 евро. Ложная информация касалась счетов на дизельное топливо.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.