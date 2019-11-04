04.11.2019, 17:11
Бизнесмен Нейнар Сели получил разрешение на покупку бывшего главного офиса Danske Bank
31 октября Департамента конкуренции одобрил покупку фирмой KEK Arendus OÜ бывшего главного офиса банка Danske Bank по адресу Нарвское шоссе, 11.
31 октября Департамента конкуренции одобрил покупку фирмой KEK Arendus OÜ бывшего главного офиса банка Danske Bank по адресу Нарвское шоссе, 11.
KEK Arendus OÜ на 100% принадлежит бизнесмену Нейнару Сели. Находящиеся в здании офисные помещения планируется сдавать в аренду.
В пошлом году фирма Сели AS Rondam приобрела здание Luminor по адресу Лийвалайа, 45.
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