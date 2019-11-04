Бизнесмен Нейнар Сели получил разрешение на покупку бывшего главного офиса Danske Bank

KEK Arendus OÜ на 100% принадлежит бизнесмену Нейнару Сели. Находящиеся в здании офисные помещения планируется сдавать в аренду.

В пошлом году фирма Сели AS Rondam приобрела здание Luminor по адресу Лийвалайа, 45.