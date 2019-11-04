04.11.2019, 17:11

Бизнесмен Нейнар Сели получил разрешение на покупку бывшего главного офиса Danske Bank


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Neinar Seli
Neinar SeliFoto: Ilmar Saabas

31 октября Департамента конкуренции одобрил покупку фирмой KEK Arendus OÜ бывшего главного офиса банка Danske Bank по адресу Нарвское шоссе, 11.

KEK Arendus OÜ на 100% принадлежит бизнесмену Нейнару Сели. Находящиеся в здании офисные помещения планируется сдавать в аренду.

В пошлом году фирма Сели AS Rondam приобрела здание Luminor по адресу Лийвалайа, 45.

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