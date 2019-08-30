30.08.2019, 21:17
Бизнесмен Маргус Линнамяэ получил разрешение на покупку Vapiano
Предприятие Apollo Group OÜ Маргуса Линнамяэ получило от Департамента конкуренции разрешение на покупку бизнеса Vapiano в странах Балтии и Финляндии, пишет Äripäev.
Предприятие Apollo Group OÜ Маргуса Линнамяэ получило от Департамента конкуренции разрешение на покупку бизнеса Vapiano в странах Балтии и Финляндии, пишет Äripäev.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Известную спортсменку с Украины убили и утопили
Страны, где не любят русских туристов
Шиповник попал под жёсткий запрет: почему?
В Татарстане запустили в стратосферу чак-чак