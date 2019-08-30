Бизнесмен Маргус Линнамяэ получил разрешение на покупку Vapiano

Предприятие Apollo Group OÜ Маргуса Линнамяэ получило от Департамента конкуренции разрешение на покупку бизнеса Vapiano в странах Балтии и Финляндии, пишет Äripäev.
Предприятие Apollo Group OÜ Маргуса Линнамяэ получило от Департамента конкуренции разрешение на покупку бизнеса Vapiano в странах Балтии и Финляндии, пишет Äripäev.
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