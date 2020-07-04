Бизнес-план Eesti Energia: окупаемость завода по производству сланцевого масла под угрозой

Согласно документу, успеху завода угрожают два подводных камня: риск низких цен на нефть и квоты CO2. Особенно "убийственной" комбинацией было бы их сочетание.

Представляется также, что Eesti Energia рассчитывает пройти оценку воздействия на окружающую среду. Она тоже может воспрепятствовать созданию завода.

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