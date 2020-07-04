04.07.2020, 19:10

Бизнес-план Eesti Energia: окупаемость завода по производству сланцевого масла под угрозой

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Eesti Energia
Auvere elektrijaamFoto: Priit Simson

Как пишет издание Äripäev, в его распоряжении оказался бизнес-план, в котором оценивалась окупаемость завода по производству сланцевого масла. Согласно этому плану, есть два фактора, угрожающие окупаемости завода, пишет dv.ee.

Согласно документу, успеху завода угрожают два подводных камня: риск низких цен на нефть и квоты CO2. Особенно "убийственной" комбинацией было бы их сочетание.

Представляется также, что Eesti Energia рассчитывает пройти оценку воздействия на окружающую среду. Она тоже может воспрепятствовать созданию завода.

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