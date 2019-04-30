Бизнес, имущество и доход скандального министра — как идут дела у Марти Куузика?

Депутат Раквереского горсобрания с 2014 года Марти Куузик в прошлом году получил годовой доход в 31 213,02 евро, выясняется из декларации об интересах нового министра внешней торговли и ИТ.

По данным Krediidiinfo, Vergi Puhkemaja без единого работника в 2017 году при обороте в 33 796 евро заработал 15 684 евро чистой прибыли. Это значительное улучшение по сравнению с чистой прибылью 2016 года в 11 179 евро.

Расположенные в национальном парке Лахемаа дома отдыха Kapteni и Pootsmanni, которые в разгар сезона стоят 160 евро/сутки и в остальное время — 120 евро/сутки, созданы в 2015 году.

На домашней странице предприятия значится, что дома отдыха Vergi принадлежат Malber Grupp, реальным получателем прибыли которой является Яаника Саар. У этого предприятия дела идут не так хорошо, как у домов отдыха Vergi. Предприятие три года до 2017 года было в убытке. Убыток 2017 года достиг 6150 евро, что превысило оборот предприятия в 5906 евро. Если еще в 2015 году собственный капитал оказывающего услуги дома отдыха, а также парикмахерские услуги и другие услуги красоты предприятия был 16 431 евро, то к концу 2017 года осталось всего 4689 евро.

У учрежденного в 2008 году Aa Aiapostid OÜ в течение трех лет до 2017 года нет ни работников, ни оборота, ни экономических результатов.

Напротив, паевое товарищество Metallihoov в 2017 году заработало при обороте в 2406 евро 835 евро чистой прибыли.