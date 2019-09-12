Бизнес-день Station Narva: среди участников - Александр Сокуров!
Российский киноклассик Александр Сокуров, отмеченный наградами документалист Йоханна Шварц и промоутер панк-рок культуры Джон Робб выступят на бизнес-дне Station Narva.
Российский киноклассик Александр Сокуров, отмеченный наградами документалист Йоханна Шварц и промоутер панк-рок культуры Джон Робб выступят на бизнес-дне Station Narva.
В рамках фестиваля Station Narva, который состоится на следующей неделе, 20 сентября в творческом инкубаторе OBJEKT пройдет бизнес-день, где основное внимание будет уделено роли продюсеров и руководителей, а также влиянию технологий на творческий сектор. Среди прочих докладчиков выступят российский классик современного кино Александр Сокуров, признанный режиссер Йоханна Шварц, панк-музыкант и журналист Джон Робб, а также предприниматели из Ида-Виру и команда проекта культурной столицы Нарва2024.
Бизнес-день Station Narva & OBJEKT поддерживается посольством США в Эстонии и EAS из Европейского фонда регионального развития.
Программа дня начнется с приветствия представителей творческого инкубатора OBJEKT и города Нарвы, за которым последует речь Петера Зашева, профессор Стокгольмской школы экономики в Риге, о столкновениях разных культур и возможностях маленьких идей выжить в большом мире, а также выступление английского панк-музыканта и журналиста Джона Робба о сложных отношениях поп-культуры и технологий.
Затем докладчики обсудят региональные, национальные и международные творческие индустрии с их бизнес-моделями и возможностями для сотрудничества. Потенциал рывка в развитии Нарвы проанализирует руководитель фонда Prototron и основатель OBJEKT Яна Павленкова, своим видением поделится руководитель по маркетингу и отраслевого взаимодействия в IVIA Вадим Орлов. Обзор трендов и вызовов телеиндустрии сделает Анны Гудкова из Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, о симбиозе кино, музыки, искусства и театра расскажет Ричард Фостер, пресс-директор и журналист в сфере культуры из Роттердамского центра WORM.
После обеда в панельной дискуссии ”Нарва — следующая” архитектор и руководитель проекта Narva2024 Иван Сергеев, политолог Кристина Каллас и исполнительный директор Центра Арво Пярта Ану Кивило обсудят возможности Нарвы как международного центра творчества и сотрудничества.
Обладатель международных наград, кинопродюсер и режиссер Йоханна Шварц и директор Эстонского института кинематографии Эдит Сепп поделятся опытом превращения города в съемочную площадку. Мощную преобразующую силу технологий в киноискусстве представит живая легенда российского кинематографа Александр Сокуров, который, помимо своих инновационных кинопоказов, завоевавших десятки крупных наград на международных кинофестивалях, также известен своими прямыми комментариями о политике и культуре.
Бизнес-день завершится нетворкинг-мероприятием Балтийского бизнес-акселератора Startup Wise Guys, дискуссией от нарвского BAZAR и просмотром новой Эстонской стартап-комедии ”Единорог” в студийном зале Vaba Lava Narva.
Бизнес-день, проводимый под заголовком ”Рынок продюсеров”, направлен на продвижение местных и региональных компетенций, а также на создание инновационных моделей сотрудничества для европейских, российских и американских компаний. Он также исследует возможности Нарвы с ее разнообразным сообществом, бурной историей и уникальное местоположением как посредника между разными культурами, территориями и областями.
Программа бизнес-дня Station Narva & OBJEKT
09.45–10.00 Прибытие, кофе
10.00–10.15 Приветствие от соучредителя OBJEKT Антона Осиповского и представителя города Нарвы
10.15–10.30 ”Столкновение культур или шансы на выживание маленьких идей в большом мире”. Петер Зашев (FI), предприниматель и профессор Стокгольмской школы экономики в Риге
10.30–10.45 ”Поп-культура и технология: встряска нового”. Джон Робб (UK), музыкант и публицист, основатель музыкального сайта и журнала Louder Than War
10.45–11.40 Креативная экономика и стартапы в Эстонии и Нарве
Презентация ”Творческий рывок Нарвы”. Яна Павленкова, руководитель фонда Prototron и основатель OBJEKT
Startup Estonia в Ида-Вирумаа. Элина Дубова, руководитель проекта Startup Eesti в Ида-Вирумаа
Промышленность и креативная область. Вадим Орлов, руководитель по маркетингу IVIA
”IP в созидательной промышленности: Россия vs. Европа”. Юлия Яшкина (RU)
Творческое сотрудничество с Японией в Нарве. Александр Битсков (EE/JP)
11.40–12.50 Творческие бизнес-модели
Сотрудничество творческих предпринимателей с другими секторами. Кристийна Урб, консультант и докторант EBS
”Телесериалы как статья экспорта и образования”. Анна Гудкова (RU), докторант Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения
”Роттердамский центр WORM: симбиоз кино, музыки, искусства и театра в создании сообщества”. Ричард Фостер (NL/UK)
”От Нью-Йорка до Нарвы: создание нового клуба”. Рейго Ахвен, музыкант и основатель джаз-клуба Philly Joe
12.50–13.50 Обед
13.50–14.50 Круглый стол ”Нарва — следующая”
Главный архитектор Нарвы и руководитель проекта Narva2024 Иван Сергеев, политолог Кристина Каллас и исполнительный директор Центра Арво Пярта Ану Кивило обсудят возможности Нарвы как международного центра творчества и сотрудничества.
14.00–15.00 Ознакомительные туры
Мультимедийный центр OBJEKT. Антон Осиповский
Промышленные парки Ида-Вирумаа. Вадим Орлов
15.00–16.30 ”Слом границ”
Представитель НАТО расскажет о трансграничном сотрудничестве и укреплении общин
”Город как киноплощадка”. Эдит Сепп, Эстонский институт кинематографии
”Мощная сила повествования истории” Йоханна Шварц, кинопродюсер и режиссёр
”No Cut”: Преобразующая сила технологий на экране”. Александр Сокуров (RU), filmitegija (Фонд Сокурова)
”Технология и искусство” (AI, новые медиа, BigData). Команды фонда Prototron
”Создание стартапа versus кинопроизводство: чему мы можем научиться?” Райн Ранну, основатель Fortumo
16.30–18.00 Нетворкинг. Startup Wise Guys & OBJEKT
18.00–19.30 BAZAR обсуждение
18.30–20.00 Показ эстонской стартап-комедии ”Единорог” в студийном зале Vaba Lava Narva
Вход на бизнес-день Station Narva & OBJEKT по абонементу фестиваля Station Narva стоимостью 39 евро или отдельному билету стоимостью 20 евро.
Бесплатный вход для студентов и пенсионеров, требуется предварительная регистрация по адресу https://tallinnmusicweek.typeform.com/to/NcHDGn
В дополнение к двухдневной музыкальной программе Vaba Lava Narva и Ro-Ro Club и бизнес-дню в творческом инкубаторе OBJEKT, в рамках фестиваля пройдет открытие сезона Vaba Lava Narva документальной постановкой ”Разлом”, запустится кинопрограмма эстонских анимационных фильмов в Нарвской резидентуре для художников, по всему городу пройдут бесплатные концерты, в том числе на Кренгольской мануфактуре, где будет установлена специальная световая инсталляция.
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