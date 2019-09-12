Бизнес-день Station Narva: среди участников - Александр Сокуров!

Затем докладчики обсудят региональные, национальные и международные творческие индустрии с их бизнес-моделями и возможностями для сотрудничества. Потенциал рывка в развитии Нарвы проанализирует руководитель фонда Prototron и основатель OBJEKT Яна Павленкова, своим видением поделится руководитель по маркетингу и отраслевого взаимодействия в IVIA Вадим Орлов. Обзор трендов и вызовов телеиндустрии сделает Анны Гудкова из Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, о симбиозе кино, музыки, искусства и театра расскажет Ричард Фостер, пресс-директор и журналист в сфере культуры из Роттердамского центра WORM.

После обеда в панельной дискуссии ”Нарва — следующая” архитектор и руководитель проекта Narva2024 Иван Сергеев, политолог Кристина Каллас и исполнительный директор Центра Арво Пярта Ану Кивило обсудят возможности Нарвы как международного центра творчества и сотрудничества.

Обладатель международных наград, кинопродюсер и режиссер Йоханна Шварц и директор Эстонского института кинематографии Эдит Сепп поделятся опытом превращения города в съемочную площадку. Мощную преобразующую силу технологий в киноискусстве представит ​​живая легенда российского кинематографа Александр Сокуров, который, помимо своих инновационных кинопоказов, завоевавших десятки крупных наград на международных кинофестивалях, также известен своими прямыми комментариями о политике и культуре.

Бизнес-день завершится нетворкинг-мероприятием Балтийского бизнес-акселератора Startup Wise Guys, дискуссией от нарвского BAZAR и просмотром новой Эстонской стартап-комедии ”Единорог” в студийном зале Vaba Lava Narva.

Бизнес-день, проводимый под заголовком ”Рынок продюсеров”, направлен на продвижение местных и региональных компетенций, а также на создание инновационных моделей сотрудничества для европейских, российских и американских компаний. Он также исследует возможности Нарвы с ее разнообразным сообществом, бурной историей и уникальное местоположением как посредника между разными культурами, территориями и областями.

Программа бизнес-дня Station Narva & OBJEKT

09.45–10.00 Прибытие, кофе

10.00–10.15 Приветствие от соучредителя OBJEKT Антона Осиповского и представителя города Нарвы

10.15–10.30 ”Столкновение культур или шансы на выживание маленьких идей в большом мире”. Петер Зашев (FI), предприниматель и профессор Стокгольмской школы экономики в Риге

10.30–10.45 ”Поп-культура и технология: встряска нового”. Джон Робб (UK), музыкант и публицист, основатель музыкального сайта и журнала Louder Than War

10.45–11.40 Креативная экономика и стартапы в Эстонии и Нарве

Презентация ”Творческий рывок Нарвы”. Яна Павленкова, руководитель фонда Prototron и основатель OBJEKT

Startup Estonia в Ида-Вирумаа. Элина Дубова, руководитель проекта Startup Eesti в Ида-Вирумаа

Промышленность и креативная область. Вадим Орлов, руководитель по маркетингу IVIA

”IP в созидательной промышленности: Россия vs. Европа”. Юлия Яшкина (RU)

Творческое сотрудничество с Японией в Нарве. Александр Битсков (EE/JP)

11.40–12.50 Творческие бизнес-модели

Сотрудничество творческих предпринимателей с другими секторами. Кристийна Урб, консультант и докторант EBS

”Телесериалы как статья экспорта и образования”. Анна Гудкова (RU), докторант Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения

”Роттердамский центр WORM: симбиоз кино, музыки, искусства и театра в создании сообщества”. Ричард Фостер (NL/UK)

”От Нью-Йорка до Нарвы: создание нового клуба”. Рейго Ахвен, музыкант и основатель джаз-клуба Philly Joe

12.50–13.50 Обед