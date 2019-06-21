Биткойн подорожал до 9800 долларов и вновь обновил годовой максимум
Ралли биткойна продолжается — в ходе торгов в пятницу стоимость криптовалюты превысила $9800 впервые более чем за год.
Ралли биткойна продолжается — в ходе торгов в пятницу стоимость криптовалюты превысила $9800 впервые более чем за год.
Согласно данным CoinDesk, стоимость криптовалюты к 15:06 по московскому времени увеличилась на 2,5% и составляет $9806,8.
Биткойн подорожал на 164% с начала 2019 года. Вместе с тем курс криптовалюты по-прежнему существенно ниже пиковых уровней, отмеченных в конце 2017 года, когда он был близок к $20 000.
Поддержку рынку криптовалют в последние дни оказывают новости о запуске американской компанией Facebook собственной криптовалюты Libra. Эта валюта появится в следующем году и будет относиться к категории "стейблкойн" (Stablecoin — общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами).
В пятницу глава Банка Англии Марк Карни отметил, что проект Facebook должен быть внимательно изучен регуляторами, поскольку Libra имеет все шансы стать важной частью глобальной финансовой системы, учитывая огромный охват социальной сети.
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