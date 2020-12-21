21.12.2020, 07:20
Биткоин продолжает расти. Его стоимость опять превысила исторический максимум
Стоимость криптовалюты биткоин впервые поднялась выше $24 тысяч, побив исторический рекорд.
Стоимость криптовалюты биткоин впервые поднялась выше $24 тысяч, побив исторический рекорд.
Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.
По данным на 23.57, стоимость биткоина составляет $24,124.56.
За сутки показатель вырос на 1,26%.
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