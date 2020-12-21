21.12.2020, 07:20

Биткоин продолжает расти. Его стоимость опять превысила исторический максимум


EST 1
Esimese kaasaegseplokiahela leiutas Satoshi Nakamoto ja see oli seotud bitcoin valuutaga.
Foto: Oliver Tsupsman

Стоимость криптовалюты биткоин впервые поднялась выше $24 тысяч, побив исторический рекорд.

Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

По данным на 23.57, стоимость биткоина составляет $24,124.56.

За сутки показатель вырос на 1,26%.

Читайте также: