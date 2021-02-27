Билл Гейтс предостерег от покупки биткоинов

”Если у вас меньше денег, чем у Илона [Маска], вам, вероятно, нужно быть осторожными. У Илона куча денег, и он очень продвинутый, так что я не переживаю, что его биткоины будут хаотично расти и падать”, — сказал Гейтс и выразил опасения о том, что подобным маниям поддаются и люди, у которых нет больших накоплений.

Одновременно миллиардер указал, что не особенно верит в биткоин. Более того, добавил Гейтс, для создания криптовалюты необходимо огромное количество энергии, а это вредит экологии.

Ранее в феврале Гейтс рассказал о своем отношении к биткоину. По его словам, криптовалюта нужна не для того, чтобы уходить от уплаты налогов или других незаконных действий. ”У меня нет биткоинов, и нет открытых позиций на них”, — рассказал Гейтс. Кроме того, указал миллиардер, курс криптовалюты очень волатильный, и он не может предсказать, каким образом она будет развиваться дальше.

20 февраля самая популярная криптовалюта планеты установила новый исторический рекорд и пробила отметку в 57 тысяч долларов за монету. К моменту выхода заметки стоимость биткоина снизилась до 49,8 тысячи долларов. Некоторые эксперты верят, что в текущем году биткоин еще подорожает — до 200 тысяч долларов.