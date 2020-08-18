Bigbank заработал самую крупную прибыль за три года

”Чистая прибыль банка ниже, чем в предыдущие годы, но операционная прибыль без учета скидок ежегодно увеличивается”, — сказал Лянтс. ”Мы понесли убытки по кредитам, но в то же время показали хороший результат. 16 марта сотрудники Bigbank во всех странах перешли на работу из дома. Запуск новой банковской системы Nest, завершенный в прошлом году, позволил всем сотрудникам эффективно работать из дома, в том числе, например, сотрудникам call-центра. Новая банковская система позволила нам сократить операционные расходы, которые снизились почти на 1,6 млн евро по сравнению с прошлым годом. Убыток по кредитам выше, потому что текущая ситуация создала трудности для многих, и мы также приняли во внимание стоимость списаний, поскольку в ближайшие годы нас ждут большие потери по кредитам”, — сказал Лянтс.

По словам руководителя банка, в условиях чрезвычайной ситуации люди начали делать дома ремонт, и автокредит уступил место ремонтному кредиту. ”В тот момент мы переориентировали нашу маркетинговую деятельность, но на сегодняшний день автокредиты восстановили свои позиции”, — отметил Лянтс.

”Что, возможно, было не так заметно для общественности, так это то, что в последние годы мы активно работали на рынке бизнес-кредитов. Рост корпоративного кредитного портфеля Bigbank составил 10% от роста корпоративного кредитного портфеля всего банковского рынка. Бизнес-кредиты, выдаваемые Bigbank, в основном превышают один миллион евро, но мы обслуживаем и более мелкие компании, — сказал Лянтс. — Сегодня у нас в Эстонии 8 активных девелоперских проектов на сумму более 17 млн евро. Нашим первым автомобилем, взятым в лизинг для эстонского производителя мебели, был, например, штабелер. Кроме того, мы начали финансирование лесных и сельскохозяйственных угодий в Эстонии”.

По словам Лянтса, вклады Bigbank стремительно растут. ”Коронавирусный кризис начался для всех в один день, и главное отличие от предыдущего кризиса состояло в том, что народ еще долго продолжал тратить деньги, в то время как банковский сектор уже знал, что наступают черные времена. В этом случае расходы намеренно откладывают, а резерв либо оставляют на счете, либо ищут возможности для получения доходности депозита”, — сказал Лянтс.