Bigbank: вспышка коронавируса значительно изменила ситуацию на внутренних рынках

По сравнению с первым кварталом 2019-го года стоимость резервов увеличилась на 1,2 млн евро, но капитализация Bigbank все еще находится на очень хорошем уровне. По сравнению с концом первого квартала 2019-го года объем собственного капитала увеличился на 13% или на 138,3 млн евро. В конце квартала активы Bigbank составили 608,5 млн евро, увеличившись на 6% в первом квартале.

”Для нас 2020-й год начался успешно, потому что после первых двух месяцев рост кредитного портфеля и прибыльность значительно опережали график. С середины марта из-за вспышки коронавируса экономическая ситуация на всех внутренних рынках Bigbank значительно изменилась, что также сильно повлияло на деятельность и будущие планы концерна”, — сказал председатель правления Bigbank Мартин Лянтс.

По словам руководителя банка, в начале кризиса приоритетом являлся переход на удаленную работу во всех филиалах банка. Эта задача была выполнена быстро, поскольку предпосылки для этого существовали и ранее. ”Основными целями были обеспечение безопасности здоровья сотрудников и нормализация процесса предоставляемых клиентам услуг. Следующим важным этапом является пересмотр целевых показателей на 2020-й год и внесение необходимых изменений для адаптации к новой ситуации”, — сказал Лянтс.

”Несмотря на чрезвычайную ситуацию, в первом квартале продолжилось активное развитие новых продуктов. Уже во втором квартале 2020-го года мы представим бизнес-клиентам лизинг автомобилей и оборудования, а также инвестиционные кредиты. Мы не проводили каких-либо существенных сокращений персонала ни в одной из стран и не планируем делать это в ближайшее время”, — отметил Лянтс.

”В качестве положительного факта можно отметить, что благодаря успешному прошлому году и первым двум месяцам этого года, доходы по процентным ставкам увеличились на один миллион евро или 6%. Также, благодаря новому банковскому программному обеспечению Nest, экономическая эффективность повысилась уже в первом квартале этого года. В связи с этим как расходы на заработную плату, так и различные эксплуатационные расходы остались ниже, чем год назад”, — сказал Лянтс.