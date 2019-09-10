Bigbank во втором квартале заработал рекордную прибыль

Чистая прибыль Bigbank во втором квартале составила рекордные 6,1 млн евро, что на 19% больше, чем в том же периоде прошлого года. Кредитный портфель банка во втором квартале этого года увеличился на 4,6 млн евро, достигнув 439 млн евро. Быстрый рост был достигнут благодаря уменьшению уровня убыточных кредитов.
По сравнению с состоянием на конец 2018-го года, баланс концерна увеличился на 4%, достигнув 547,2 млн евро, а объем собственного капитала достиг 6% или 128,6 млн евро. Благодаря этому капитализация Bigbank находится на высоком уровне.
”Начиная со второго квартала, мы начали активнее заниматься развитием товаров и услуг, рассчитанных на бизнес-клиентов, и создали для этого в банке новый отдел — руководителем направления корпоративного банкинга стал Инго Пыдер, имеющий большой опыт в банковской сфере”, — рассказал председатель правления Bigbank Мартин Лянтс. ”Кроме того, мы разработали малые кредиты для предприятий в Эстонии, а в конце квартала запустили латышскую банковскую инфосистему Nest, благодаря которой улучшается уровень обслуживания клиентов. Новая система на сегодняшний день введена в эксплуатацию во всех странах, где представлен Bigbank, помимо родного рынка в Эстонии, где ее также начнут в скором времени использовать”.
В концерне Bigbank по состоянию на конец второго квартала было в общей сложности 117 000 кредитных договоров, в том числе в Латвии 37 000, в Эстонии 30 000, в Литве 29 000, в Финляндии 10 000, в Швеции 9000 и в Испании 2000 договоров.
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