Bigbank во втором квартале заработал рекордную прибыль

По сравнению с состоянием на конец 2018-го года, баланс концерна увеличился на 4%, достигнув 547,2 млн евро, а объем собственного капитала достиг 6% или 128,6 млн евро. Благодаря этому капитализация Bigbank находится на высоком уровне.

”Начиная со второго квартала, мы начали активнее заниматься развитием товаров и услуг, рассчитанных на бизнес-клиентов, и создали для этого в банке новый отдел — руководителем направления корпоративного банкинга стал Инго Пыдер, имеющий большой опыт в банковской сфере”, — рассказал председатель правления Bigbank Мартин Лянтс. ”Кроме того, мы разработали малые кредиты для предприятий в Эстонии, а в конце квартала запустили латышскую банковскую инфосистему Nest, благодаря которой улучшается уровень обслуживания клиентов. Новая система на сегодняшний день введена в эксплуатацию во всех странах, где представлен Bigbank, помимо родного рынка в Эстонии, где ее также начнут в скором времени использовать”.