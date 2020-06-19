Bigbank: во время кризиса стоит быть осторожнее с залогами

”В непростые времена банки медленнее и осторожнее проводят кредитный анализ и предлагают кредиты лишь очень небольшой группе клиентов, соответствующей строгим условиям. Именно в такой ситуации видят свой шанс сомнительные представители кредитного рынка, — заявила Йонна Пехтер. — Люди сами охотнее соглашаются обременить недвижимость ипотекой, поскольку понимают, что этого требует время, однако во многих случаях банк может не выдать кредит даже при наличии залога”.

По словам Пехтер, в трудные времена людям может казаться, что более быстрая сделка с менее известным кредитором — как раз то, что может им помочь, однако это грозит обернуться крупным разочарованием и нанести ущерб. ”Кредитный договор на небольшую сумму, залогом по которому является гораздо более ценный объект недвижимости, при первой возможности передается в исполнительное производство, и недвижимость без лишних слов продается по низкой продажной цене”, — предупредила Пехтер.

Кредитора следует выбирать с умом



”Продумайте наиболее негативный сценарий, при котором выплаты по кредиту останутся непогашенными. Что именно будет дальше, в большой степени зависит от кредитора, — подчеркнула Пехтер. — Некоторые кредиторы при первой возможности расторгают договор и выставляют залог на продажу, но есть и такие, которые предоставляют задолжавшему клиенту больше возможностей и даже советуют, как снова наладить свои финансовые дела. Поскольку в рекламе никто не говорит об управлении задолженностью, стоит руководствоваться принципом, согласно которому самые высокие требования применяются к банкам, таким образом, брать кредит в банке безопаснее всего. Гуманные и ориентированные на клиента компании встречаются и среди других финансовых организаций, однако перед заключением кредитного договора стоит на всякий случай проверить репутацию компании”.

По словам руководителя банка, в нестабильные времена следует доверять более давним участникам рынка, коммерческая этика и опыт которых закалены несколькими кризисами. ”Рекомендую тем, чей работодатель недавно ходатайствовал в Кассе по безработице о пособии на выплату заработной платы, и тем, чей доход временно снизился, тщательно обдумать ситуацию, не спешить и не обращаться к сомнительным фирмам в надежде на быструю сделку, а скорее переговорить с банком”, — заявила Пехтер.