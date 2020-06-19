19.06.2020, 12:43

Bigbank: во время кризиса стоит быть осторожнее с залогами


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Bigbank: во время кризиса стоит быть осторожнее с залогами
Foto: Ester Vaitmaa

В экономически трудные времена банки становятся осмотрительнее при выдаче кредитов, однако людям по-прежнему требуются займы, и они охотнее предлагают в качестве гарантии недвижимость. А это привлекает на рынок кредиторов с неблагонадежной биографией и сомнительной коммерческой этикой, заявила руководитель коммерческого подразделения Bigbank в Эстонии Йонна Пехтер.

”В непростые времена банки медленнее и осторожнее проводят кредитный анализ и предлагают кредиты лишь очень небольшой группе клиентов, соответствующей строгим условиям. Именно в такой ситуации видят свой шанс сомнительные представители кредитного рынка, — заявила Йонна Пехтер. — Люди сами охотнее соглашаются обременить недвижимость ипотекой, поскольку понимают, что этого требует время, однако во многих случаях банк может не выдать кредит даже при наличии залога”.

По словам Пехтер, в трудные времена людям может казаться, что более быстрая сделка с менее известным кредитором — как раз то, что может им помочь, однако это грозит обернуться крупным разочарованием и нанести ущерб. ”Кредитный договор на небольшую сумму, залогом по которому является гораздо более ценный объект недвижимости, при первой возможности передается в исполнительное производство, и недвижимость без лишних слов продается по низкой продажной цене”, — предупредила Пехтер.

Кредитора следует выбирать с умом


”Продумайте наиболее негативный сценарий, при котором выплаты по кредиту останутся непогашенными. Что именно будет дальше, в большой степени зависит от кредитора, — подчеркнула Пехтер. — Некоторые кредиторы при первой возможности расторгают договор и выставляют залог на продажу, но есть и такие, которые предоставляют задолжавшему клиенту больше возможностей и даже советуют, как снова наладить свои финансовые дела. Поскольку в рекламе никто не говорит об управлении задолженностью, стоит руководствоваться принципом, согласно которому самые высокие требования применяются к банкам, таким образом, брать кредит в банке безопаснее всего. Гуманные и ориентированные на клиента компании встречаются и среди других финансовых организаций, однако перед заключением кредитного договора стоит на всякий случай проверить репутацию компании”.

По словам руководителя банка, в нестабильные времена следует доверять более давним участникам рынка, коммерческая этика и опыт которых закалены несколькими кризисами. ”Рекомендую тем, чей работодатель недавно ходатайствовал в Кассе по безработице о пособии на выплату заработной платы, и тем, чей доход временно снизился, тщательно обдумать ситуацию, не спешить и не обращаться к сомнительным фирмам в надежде на быструю сделку, а скорее переговорить с банком”, — заявила Пехтер.

”Осторожность стоит соблюдать не только при взятии кредита, но и при предоставлении залога, — добавила Пехтер. — Если вы предоставляете свою недвижимость в залог для обеспечения чужого кредита, есть реальная возможность, что вы ее лишитесь. Поручительство по чужому кредитному обязательству, даже по кредиту на обучение, тоже далеко не безобидно”.

Рекомендация для тех, кто начинает строить или уже строит свой дом


”Иногда в кредитный договор добавляют условия, возлагающие на клиента определенные обязанности. Например, может быть установлена дополнительная обязанность уведомлять кредитора обо всех последующих займах. Если приобретаемая недвижимость еще не достроена, в договор может быть включено особое условие по истечении определенного периода предоставить банку разрешение на эксплуатацию имущества. Беря на себя любые обязательства, следует убедиться, что вы о них не забудете и они реально осуществимы. Однако попытки поскорее получить разрешение на эксплуатацию могут значительно повысить стоимость постройки. Неисполнение обязанностей по кредитному договору может повлечь за собой штрафы”, — добавила Пехтер.

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