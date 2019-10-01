Bigbank: средняя сумма автокредита за последние 4 года увеличилась на 85%

По словам руководителя филиала Bigbank в Эстонии Йонны Печтер, всего за 4 года средняя сумма автокредита среди частных лиц увеличилась на 85%, и по оценке банка, такой же стремительный рост ожидается среди корпоративных клиентов. Люди хотят приобрести по возможности новый автомобиль, что, по мнению Печтер, логично, поскольку возраст эстонского автопарка превышает 12 лет, что является средним показателем по ЕС.
”В Эстонии очень активный рынок подержанных автомобилей, однако средний возраст автомобилей очень высок, поэтому неплохо было бы снизить этот показатель до 10 лет”, — сказала Йонна Печтер. ”В связи с климатическими изменениями необходимо сделать автопарк в Эстонии более экологичным, например, приобретая новые электрические автомобили. Основным препятствием для покупки нового автомобиля является высокая цена, которую многие не могут заплатить из своих сбережений. Это и есть главная причина повышения суммы автокредита, а экономический бум придает людям уверенности”.
”Вторая и немаловажная причина кроется в том, что частные люди и предприятия меняют лизинг на кредит”, — объяснил Йонна Печтер. ”На авторынке ищут альтернативные услуги финансирования. Приобретая автомобиль в кредит и становясь его фактическим владельцем, предприятия имеют много преимуществ. Самым главным из них является свобода распоряжения имуществом, что облегчает поездки за границу и выполнение других важных задач, которые сложно или невозможно осуществить при лизинге. Еще одним преимуществом является необязательное каско-страхование. Имущество можно застраховать по своему усмотрению или передать расходы на страхование арендатору или реальному пользователю”.
”Рынок подержанных автомобилей в Эстонии большой, поэтому благодаря автокредиту предприятие может, например, приобрести яркий рекламный иои практичный коммерческий автомобиль, а также инвестировать в старую уникальную машину”, — рассказал Йонна Печтер. ”Я уверена, что в Эстонии очень много компаний, занимающихся автомобилями и способных оценить старые модели определенных типов, следить за их состоянием, проводить плановые обслуживания или даже существенно повысить стоимость автомобиля”, — добавила Печтер.
По словам руководителя банка, предприятиям выдают автокредиты на сумму до 25 000 евро, при этом возраст и пробег автомобиля абсолютно неважны, поскольку не все мечтают купить себе новую машину, которая повлечет за собой высокие дополнительные расходы и обязанность обслуживать ее во время гарантии только в официальном представительстве. В прошлом году, по данным Эстонского союза предприятий по обслуживанию и продаже автомобилей в Эстонии, продали 25 387 новых автомобилей, однако с подержанными автомобилями, по данным крупнейшего в Эстонии автопортала, совершили в пять раз больше сделок.
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