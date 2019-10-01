Bigbank: средняя сумма автокредита за последние 4 года увеличилась на 85%

”В Эстонии очень активный рынок подержанных автомобилей, однако средний возраст автомобилей очень высок, поэтому неплохо было бы снизить этот показатель до 10 лет”, — сказала Йонна Печтер. ”В связи с климатическими изменениями необходимо сделать автопарк в Эстонии более экологичным, например, приобретая новые электрические автомобили. Основным препятствием для покупки нового автомобиля является высокая цена, которую многие не могут заплатить из своих сбережений. Это и есть главная причина повышения суммы автокредита, а экономический бум придает людям уверенности”.

”Вторая и немаловажная причина кроется в том, что частные люди и предприятия меняют лизинг на кредит”, — объяснил Йонна Печтер. ”На авторынке ищут альтернативные услуги финансирования. Приобретая автомобиль в кредит и становясь его фактическим владельцем, предприятия имеют много преимуществ. Самым главным из них является свобода распоряжения имуществом, что облегчает поездки за границу и выполнение других важных задач, которые сложно или невозможно осуществить при лизинге. Еще одним преимуществом является необязательное каско-страхование. Имущество можно застраховать по своему усмотрению или передать расходы на страхование арендатору или реальному пользователю”.