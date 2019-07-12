Bigbank: при выдаче кредитов крупные предприятия имеют неоправданное преимущество

”Мы хотим улучшить сложившуюся на рынке ситуацию, чтобы малые и средние предприятия могли при необходимости быстро и легко направить дополнительные финансы в свой бизнес, — рассказал руководитель направления бизнес-кредитов Bigbank Аймар Роосалу. — Малый кредит предназначен для покрытия непредвиденных расходов, например, для повышения ликвидности предприятия, проблемы с которой возникли из-за неоплаченных счетов. Малый кредит помогает покрыть расходы, которые не всегда можно спрогнозировать, особенно в нынешней фазе быстрого экономического роста. Малый кредит выдают на сумму до 25 000 евро”.

”Проблемой для малых и средних предприятий является то, что при задержке оплаты счета со стороны партнеров возникает проблема с ликвидностью компании, хотя деньги уже давно заработаны, — объяснил Аймар Роосалу. — Или, например, у предприятия возникла возможность заработать, но не хватает средств на закупку товара. Крупные банки в таких ситуациях не проявляют готовность идти навстречу малых и средним предприятиям”.

”Для обеспечения кредита будет достаточно личного поручительства собственника фирмы в размере суммы кредита, — сказал Аймар Роосалу. — Период возврата кредита составляет от 3 месяцев до 5 лет. Целевое использование малого кредита не ограничено, что дает необходимую возможность использовать кредитные средства по необходимости. Деньги можно направить на инвестиции, на пополнения складских запасов, оплату счетов или покрытие других расходов основной деятельности фирмы. В случае с малыми предприятиями кредит может дать возможность открыть какое-то новое направление”.