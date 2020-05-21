Bigbank: мы выходим на рынок лизинга в лучший момент – в момент кризиса

Банк решил выйти на рынок лизинга, поскольку в сложной экономической ситуации покупка автомобиля с помощью кредита является более непрактичным и рискованным шагом. В случае лизинга собственником является банк, который дает клиенту автомобиль в аренду.

”Мы выходим на лизинговый рынок в непростое время, когда мировая автопромышленность находится в упадке, а клиенты проявляют неуверенность при заключении крупных сделок”, — сообщил руководитель направления корпоративного банкинга Bigbank Инго Пыдер. ”Чрезвычайное положение и опасения, вызванные началом кризиса, свели число заключенных договоров автолизинга практически к нулю. Лизинговые договора, что заключаются в настоящее время — это решения, принятые несколько месяцев назад. В то же время вскоре рынок начнет оживать, экономика приспособится, а спрос возрастет, потому что те, кому нужна машина, не будут отказываться от ее покупки. Мы находимся на той же стартовой позиции, что и конкуренты”.

По словам Пыдера, услуги финансирования никуда не исчезнут даже в сложные времена. Также можно ожидать существенный рост льготных предложений со стороны продавцов автомобилей.

”Если говорить о Европе, то в связи с остановкой заводов немецкие автопроизводители понесли серьезный урон, но теперь постепенно восстанавливают производство”, — отметил Инго Пыдер. ”Какое-то время люди не покупали машины, поэтому у производителей на складах стоит много автомобилей, которые поступят в продажу на льготных условиях. Для поддержки собственных производителей и внутреннего рынка государство разрабатывает меры финансовой поддержки так же, как это было сделано во время предыдущего кризиса. Такая стратегия еще больше способствует появлению на рынке автомобилей по низкой цене”.

В настоящее время Эстонский союз лизинговых обществ включает девять членов, которые покрывают около 98% рынка. В первом квартале 2020-го года объем новых продаж рынка лизинга составил 242 млн евро, а количество заключенных договоров уменьшилось во всех группах имущества. Качество кредитного портфеля членов союза характеризует число платежей, просроченных более чем на 60 дней, которые составляют всего 0.5% от сводного портфеля.