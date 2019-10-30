Bigbank: люди дарят банкам все больше и больше денег

«Мы проводим опрос наших клиентов каждый год, и до 2017-го года число людей, которые брали как минимум 2 предложения в разных банках, постоянно росло. На сегодняшний день мы видим, что после вступления в силу ограничивающего закона о рекламе ситуация ухудшилась», - сказала Йонна Печтер. «По словам опрошенных, предложение и кредит берут только в родном банке, потому что это просто, быстро и удобно. При этом 41% отмечают, что при выборе кредита важна хорошая процентная ставка. Остается неясным, откуда они берут информацию для сравнения».

По словам руководителя банка, законодательство Эстонии не способствует развитию конкуренции на кредитном рынке: открыто рекламировать услугу кредитования нельзя, поэтому потребитель видит предложения только через свой банк. «Это значит, что у людей нет информации об альтернативах и возможностях рефинансирования. Не запрашивать другие предложения – это удобно, но глупо, и у этого есть своя цена», - рассказала Печтер.

«Исправить ситуацию на рынке, создать конкуренцию и снизить процентные ставки мешает закон о рекламе», - сказала Печтер. «Ставка затратности по кредиту в Эстонии на данный момент является самой высокой во всей еврозоне. Конкуренция на рынке способствует развитию инноваций, потому что это мотивирует банки инвестировать в разработку услуг и позволяет представлять их потребителям. С помощью нынешней, напоминающей похоронное объявление, рекламы сложно научить чему-то потребителей».