Bigbank: количество заявок на автокредитование в странах Балтии вернулось на прежний уровень

”В Латвии и Литве дела на рынке автокредитования шли так же, как и в Эстонии, где количество заявок начало сокращаться уже в марте, а затем еще больше в апреле, но в мае и июне объем ходатайств вернулся на уровень начала года”, — сказала Печтер.

По словам Печтер, рынок лизинга пострадал из-за пандемии сильнее, чем рынок автокредитования. ”Лизинг предполагает финансирование на большие суммы, поэтому решение о покупке автомобиля с помощью лизинга принять сложнее. Если у потребителей снизился уровень финансовой стабильности, то, конечно, они также рассматривают более дешевые подержанные автомобили. Спад на рынке лизинга в худший период времени составлял около 40%”, — сказала Печтер.

В конце июня Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA) объявила, что в 2020-м году регистрация новых автомобилей снизится на 25%. Отраслевая ассоциация ожидает, что продажи автомобилей в Европейском Союзе сократятся более чем на 3 млн, с 12,8 млн единиц в 2018 году до 9,6 млн единиц в текущем году. ”Если люди больше не будут покупать так много новых машин, это приведет к оживлению на рынке подержанных автомобилей, что в настоящее время и подтверждается нашей статистикой”, — отметила Печтер.

По данным ассоциации автомобильных дилеров Эстонии AMTEL, эстонский авторынок постепенно выходит из кризиса, и эта тенденция является положительной, но пока это происходит за счет частных лиц. ”Мы вышли на рынок лизинга в мае этого года, то есть в момент абсолютного спада. Мы начали предоставлять лизинг бизнес-клиентам, и в течение этого года хотим предложить эту услугу и частным лицам. В то же время можно отметить, что никуда не исчезнет и доля клиентов, предпочитающих автокредитование лизингу, при котором клиент сам становится владельцем автомобиля и не должен платить за страховку КАСКО. В случае автокредитования банк также не возражает, если в сумму кредита будет вписан и первый счет за ремонт подержанного автомобиля”.