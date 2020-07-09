09.07.2020, 15:12

Bigbank: количество заявок на автокредитование в странах Балтии вернулось на прежний уровень


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Uutele autodele suurt hinnalangust oodata pole. Soodustusega sõiduki võib leida vähekasutatud autode seast, kus võib põhimõtteliselt kohe ka sobiva mudeli peale sattuda.
Uutele autodele suurt hinnalangust oodata pole. Soodustusega sõiduki võib leida vähekasutatud autode seast, kus võib põhimõtteliselt kohe ka sobiva mudeli peale sattuda.Foto: Tiit Blaat

В апреле количество заявок на автокредит в Эстонии сократилось на 20-25%, но в мае и июне вернулось на уровень начала года. По словам руководителя филиала Bigbank Йонны Печтер, эстонский рынок подержанных автомобилей вновь набирает обороты, потому что купленные с помощью кредита автомобили более ликвидны, чем взятые в лизинг.

”В Латвии и Литве дела на рынке автокредитования шли так же, как и в Эстонии, где количество заявок начало сокращаться уже в марте, а затем еще больше в апреле, но в мае и июне объем ходатайств вернулся на уровень начала года”, — сказала Печтер.

По словам Печтер, рынок лизинга пострадал из-за пандемии сильнее, чем рынок автокредитования. ”Лизинг предполагает финансирование на большие суммы, поэтому решение о покупке автомобиля с помощью лизинга принять сложнее. Если у потребителей снизился уровень финансовой стабильности, то, конечно, они также рассматривают более дешевые подержанные автомобили. Спад на рынке лизинга в худший период времени составлял около 40%”, — сказала Печтер.

В конце июня Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA) объявила, что в 2020-м году регистрация новых автомобилей снизится на 25%. Отраслевая ассоциация ожидает, что продажи автомобилей в Европейском Союзе сократятся более чем на 3 млн, с 12,8 млн единиц в 2018 году до 9,6 млн единиц в текущем году. ”Если люди больше не будут покупать так много новых машин, это приведет к оживлению на рынке подержанных автомобилей, что в настоящее время и подтверждается нашей статистикой”, — отметила Печтер.

По данным ассоциации автомобильных дилеров Эстонии AMTEL, эстонский авторынок постепенно выходит из кризиса, и эта тенденция является положительной, но пока это происходит за счет частных лиц. ”Мы вышли на рынок лизинга в мае этого года, то есть в момент абсолютного спада. Мы начали предоставлять лизинг бизнес-клиентам, и в течение этого года хотим предложить эту услугу и частным лицам. В то же время можно отметить, что никуда не исчезнет и доля клиентов, предпочитающих автокредитование лизингу, при котором клиент сам становится владельцем автомобиля и не должен платить за страховку КАСКО. В случае автокредитования банк также не возражает, если в сумму кредита будет вписан и первый счет за ремонт подержанного автомобиля”.

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