Bigbank инвестировал в создание банковской системы нового поколения миллионы евро

Основанная на микросервисной архитектуре Nest дала создателям прекрасную возможность обратить внимание на управление решением и создать систему четких уведомлений и мониторинга производительности, а также автоматические исправления для конкретных компонентов в случае сбоев. Была достигнута гармония между функциональными и нефункциональными требованиями.
Новая система улучшит бизнес-процессы
”Система Nest значительно ускорила и автоматизировала банковские процессы, существенно уменьшив объем ручной работы и связанных с ним ошибок”, — рассказал Раба.
После внедрения Nest информация для принятия оперативных управленческих решений стала более доступна. Новая система ускорила важные операции для клиента и банка, улучшила механизмы контроля и качество отчетности, упростила и ускорила процесс долговых делопроизводств.
”Клиентов стало значительно легче обслуживать. Наконец мы смогли расширить возможности для клиентов как в случае потребительских кредитов — нашей основной сферой деятельности, так и в случае срочных вкладов и коммерческих кредитов”, — подтвердил Раба.
Информационные системы банков, которые существуют на рынке в течение длительного времени, как правило, представляют собой очень сложную комбинацию многих баз данных и программных решений, промежуточного программного обеспечения и надстроек, созданных за десятилетия. Поддержка и развитие таких решений сегодня — сложный, медленный и дорогостоящий процесс.
Взгляд в будущее
”С точки зрения клиента, скорость обслуживания и удобство подачи ходатайства о кредите уже улучшились, однако мы по-прежнему продолжим развивать возможности самообслуживания и партнерскую систему по мере поступления новых продуктов и решений”, — добавил Раба. ”Теперь нам будет легче взаимодействовать и обслуживать предприятия, предлагающие в качестве посредников своим клиентам различные возможности кредитования и рассрочки”.
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