Bigbank инвестировал в создание банковской системы нового поколения миллионы евро

”Создание новой банковской системы с нуля было сумасшедшим проектом, но это являлось частью нашего стратегического плана”, — сказал член правления Bigbank Свен Раба, отвечающий за работу юридического и технологического отделов. ”Основной задачей Nest является повышение эффективности работы банка и обслуживания, потому что на сегодняшний день процесс поддержки клиентов должен быть быстрым и эффективным, и в то же время каждому нужен индивидуальный подход”.

Новая инфосистема в реальном времени охватывает большинство основных процессов банка, а также безопасно и гибко взаимодействует с внешними реестрами и расчетными системами ряда стран. Система основана на микросервисной архитектуре, состоящей из слабо связанных между собой (loosely coupled) сервисов, у каждого из которых своя определенная зона ответственности. Сами сервисы проходят через обслуживаемый банком дата-центр на платформе Kubernetes, что позволяет при необходимости их автоматически масштабировать. К настоящему времени система Nest внедрена во всех филиалах банка, в декабре она появилась и в штаб-квартире в Эстонии.

”Целью создания новой системы была максимальная автоматизация трудоемких повторяющихся процессов для принятия быстрых и качественных кредитных решений. Кроме того, мы хотели улучшить показатели управления рисками и отчетности, а также облегчить работу сотрудников”, — сказал Раба.