26.01.2020, 08:20

Bigbank инвестировал в создание банковской системы нового поколения миллионы евро


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Bigbank инвестировал в создание банковской системы нового поколения миллионы евро
Foto: Romet Kreek

Bigbank разработал и внедрил инновационную банковскую систему, в создание которой были инвестированы миллионы евро. Основная задача системы Nest заключается в повышении эффективности работы банка и поддержке обслуживания клиентов предприятия.

”Создание новой банковской системы с нуля было сумасшедшим проектом, но это являлось частью нашего стратегического плана”, — сказал член правления Bigbank Свен Раба, отвечающий за работу юридического и технологического отделов. ”Основной задачей Nest является повышение эффективности работы банка и обслуживания, потому что на сегодняшний день процесс поддержки клиентов должен быть быстрым и эффективным, и в то же время каждому нужен индивидуальный подход”.

Новая инфосистема в реальном времени охватывает большинство основных процессов банка, а также безопасно и гибко взаимодействует с внешними реестрами и расчетными системами ряда стран. Система основана на микросервисной архитектуре, состоящей из слабо связанных между собой (loosely coupled) сервисов, у каждого из которых своя определенная зона ответственности. Сами сервисы проходят через обслуживаемый банком дата-центр на платформе Kubernetes, что позволяет при необходимости их автоматически масштабировать. К настоящему времени система Nest внедрена во всех филиалах банка, в декабре она появилась и в штаб-квартире в Эстонии.

”Целью создания новой системы была максимальная автоматизация трудоемких повторяющихся процессов для принятия быстрых и качественных кредитных решений. Кроме того, мы хотели улучшить показатели управления рисками и отчетности, а также облегчить работу сотрудников”, — сказал Раба.

Bigbank, который ведет работу в восьми государствах Европы, рассматривает новое технологическое решение как уникальную бизнес-возможность, поскольку до этого имеющиеся пакетные решения казались неподходящими или недостаточно гибкими. С момента начала разработки до внедрения системы в первом филиале, в Финляндии, прошло 16 месяцев. Затем последовали Швеция, Германия, Австрия и Голландия и все страны Балтии. В 2019-м году совершили перенос данных, и система была внедрена во всех трех странах Балтии по очереди. Все это сделали параллельно с переездом в новый дата-центр и с внедрением мгновенных платежей в Европе.

Лучшие решения на рынке

Для создания новой банковской системы использовали современную микросервисную архитектуру и гибкие методы развития программного обеспечения. В Nest были интегрированы дополнительные внешние решения, например, механизм принятия решений Provenir и регистры Accuity.

”Мы обслуживаем продукты банка на протяжении всего жизненного цикла, сюда входят электронные каналы, ходатайства, запросы в регистр, проверки на отмывание денег и другие ступени контроля, автоматическое принятие решений, основная система банка и финансовая система в реальном времени”, — перечислил Раба. ”В результате мы получили впечатляющую инфосистему, идеально подходящую для банка, который постоянно развивается”.

При создании системы Nest разработчики фокусировались на чистоте исходного кода программного обеспечения, масштабировании сервисов и максимально простом управлении. Для обеспечения чистоты кода, например, придерживались принципов Clean Code. Вопрос масштабируемости рассматривали с разных сторон — возможность добавлять новые продукты и страны, способность оперативно обслуживать маленькое, среднее и большое количество клиентов одновременно, а также простоту масштабирования для локальных и облачных сервисов.

Основанная на микросервисной архитектуре Nest дала создателям прекрасную возможность обратить внимание на управление решением и создать систему четких уведомлений и мониторинга производительности, а также автоматические исправления для конкретных компонентов в случае сбоев. Была достигнута гармония между функциональными и нефункциональными требованиями.

Новая система улучшит бизнес-процессы

”Система Nest значительно ускорила и автоматизировала банковские процессы, существенно уменьшив объем ручной работы и связанных с ним ошибок”, — рассказал Раба.

После внедрения Nest информация для принятия оперативных управленческих решений стала более доступна. Новая система ускорила важные операции для клиента и банка, улучшила механизмы контроля и качество отчетности, упростила и ускорила процесс долговых делопроизводств.

”Клиентов стало значительно легче обслуживать. Наконец мы смогли расширить возможности для клиентов как в случае потребительских кредитов — нашей основной сферой деятельности, так и в случае срочных вкладов и коммерческих кредитов”, — подтвердил Раба.

Информационные системы банков, которые существуют на рынке в течение длительного времени, как правило, представляют собой очень сложную комбинацию многих баз данных и программных решений, промежуточного программного обеспечения и надстроек, созданных за десятилетия. Поддержка и развитие таких решений сегодня — сложный, медленный и дорогостоящий процесс.

Взгляд в будущее

”С точки зрения клиента, скорость обслуживания и удобство подачи ходатайства о кредите уже улучшились, однако мы по-прежнему продолжим развивать возможности самообслуживания и партнерскую систему по мере поступления новых продуктов и решений”, — добавил Раба. ”Теперь нам будет легче взаимодействовать и обслуживать предприятия, предлагающие в качестве посредников своим клиентам различные возможности кредитования и рассрочки”.

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