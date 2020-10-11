Безрадостная статистика: более 600 водителей в год должны самостоятельно покрывать ущерб, полученный в ДТП

”Статистика показывает, что ежегодно более 600 водителей автомобилей получают от страховщиков обратное требование, потому что становятся виновниками несчастных случаев на транспортных средствах, в отношении которых не оформлено дорожное страхование. В таком случае они должны сами возмещать причиненный ущерб”, — сказал член правления ФДС Лаури Потсепп. — ”Хотя распространено мнение, что такие люди не очень законопослушны, это мнение ошибочно. В большинстве случаев речь идет о совершенно обычных законопослушных гражданах, которые забыли продлить договор страхования или ездят на автомобиле, принадлежащем другому человеку, предполагая, что у того человека есть действующий договор дорожного страхования”.

И страховые общества, и ФДС отправляют по почте напоминания касательно дорожного страхования. В течение первых шести месяцев этого года ФДС разослал в общей сложности 50 000 напоминаний о необходимости заключить договор дорожного страхования.

”Во избежание трудностей с выполнением финансовых обязательств, которые могут возникнуть вследствие того, что ваше поведение обусловит дорожно-транспортное происшествие, полезно время от времени проверять действие дорожного страхования. Для того чтобы можно было известить вас об истечении срока действия договора, вы должны сообщить страховщику об изменении своего адреса электронной почты. Также вы можете настроить переадресацию со своего адреса электронной почты на портале eesti.ee на личный адрес электронной почты, поскольку фонд дорожного страхования отправляет туда напоминания, касающиеся транспортного средства, в отношении которого не заключен договор страхования”, — пояснил Потсепп.

В отношении каждого механического транспортного средства, зарегистрированного в дорожно-транспортном регистре, или его прицепа должно быть оформлено дорожное страхование.

Если вы становитесь виновником несчастного случая, находясь за рулем автомобиля, в отношении которого не оформлено дорожное страхование, то ущерб пострадавшему лицу возмещает ФДС или страховщик, с которым был заключен последний договор. Но после возмещения ущерба пострадавшему лицу вы должны возвратить выплаченную сумму.